Lula é internado com urgência sentindo fortes dores, diz o Globo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encontra-se internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde está sendo submetido a exames médicos e procedimento para tratar fortes dores que vêm o incomodando nos últimos meses. A informação foi divulgada pelo jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo.





O líder esquerdista passou por seu último check-up de saúde em novembro, logo após a corrida presidencial. Contudo, em fevereiro, Lula precisou realizar uma ressonância magnética no Sírio de Brasília devido a dores intensas nos quadris, o que já acendeu o alerta para sua equipe médica.





Nos últimos meses, os sintomas de desconforto têm se agravado, tornando-se uma questão preocupante tanto para o presidente como para sua equipe. Diante dessa situação, os médicos responsáveis por sua saúde concluíram que será necessário realizar uma cirurgia para tratar a origem das dores.





O procedimento está sendo conduzido sob a supervisão do médico de confiança do presidente, Dr. Roberto Kalil, que possui uma reputação sólida e vasta experiência em procedimentos médicos de alta complexidade.





Os detalhes específicos sobre a cirurgia e o estado de saúde do presidente estão sendo tratados com discrição, a pedido da equipe médica e da assessoria de Lula, que deve divulgar atualizações sobre o quadro de saúde do líder político assim que possível.





(Folha do Estado)