Dívida Pública Brasileira dispara e atinge R$ 6,19 trilhões em junho, segundo Tesouro Nacional

A dívida pública do Brasil, emitida pelo Tesouro Nacional para cobrir despesas que ultrapassam a arrecadação de impostos e demais tributos do país, sofreu um aumento de 2,95% em junho, totalizando R$ 6,19 trilhões. A informação foi divulgada pela Secretaria do Tesouro Nacional nesta sexta-feira (21/7).





Em maio, o endividamento público do Brasil se encontrava em R$ 6,01 trilhões, depois de ter atingido R$ 6,03 trilhões em abril.





Esses números englobam tanto a dívida interna quanto a externa do governo. Entretanto, a maior parte do endividamento é proveniente do mercado interno.





O Tesouro aponta que a elevação da dívida em junho deve-se, sobretudo, às emissões líquidas, que superaram o valor dos resgates de títulos do mercado em R$ 144,2 bilhões. As despesas de R$ 33,32 bilhões com juros também contribuíram para o resultado.





De acordo com as projeções do Tesouro Nacional, espera-se que a dívida pública brasileira feche o ano de 2023 entre R$ 6,4 trilhões e R$ 6,8 trilhões.





(Hora Brasília)