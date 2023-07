Mega-Sena pode pagar R$ 40 milhões neste sábado

Apostadores da Mega-Sena têm até as 19h deste sábado (29/07) para "fazer uma fezinha" e concorrer aos R$ 40 milhões do concurso 2.616. O prêmio será pago aos acertadores das seis dezenas. O sorteio será realizado, em São Paulo, às 20h.





Na última quinta-feira (27/07), ninguém acertou as seis dezenas sorteadas.