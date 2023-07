MAIS UM HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NA CIDADE DE CAMOCIM!

Por volta das 18h40 desta sexta-feira, 28, a polícia registrou o 27º homicídio do ano de 2023 aqui no município de Camocim. A vítima foi identificada como Francisco Maelson Santos da Silva, de 24 anos, um ex-detento que já cumpriu pena por tráfico.





As primeiras informações dão conta que alguns indivíduos ocupando um Fiat Palio vermelho teriam chegado em uma barbearia localizada na Quadra F, bairro Olinda, e executado a vítima a bala. No local foram encontradas cápsulas de pistola .40 e calibre 12.





Maelson já tinha passagens pela polícia, inclusive já cumpriu pena por tráfico de drogas







Motivação





Ainda de acordo com a polícia, a provável motivação para a execução seria uma retaliação a uma tentativa de homicídio sofrida por outro ex-detento há dias atrás e também envolvimento com tráfico de drogas. Equipes policiais do P.O.G. e Raio realizam diligências por toda a cidade à procura dos criminosas.









Denúncias





A população pode contribuir com a polícia repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para a Polícia Militar pelo 190 / (88) 3621-6476 ou para a Polícia Civil pelo número (88) 6321-6475. O sigilo e o anonimato são garantidos.





Com Camocim Polícia 24h