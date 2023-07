Recompensa pela captura de Nicolás Maduro segue ativa nos EUA

Uma fonte do Departamento de Estado dos Estados Unidos confirmou na quinta-feira (27) ao site estatal Voz da América que as ofertas de recompensas pela captura de Nicolás Maduro e de dois apoiadores do ditador da Venezuela seguem ativas.





Diosdado Cabello, número 2 do chavismo, e Tareck El Aissami, ex-vice-presidente do regime de Maduro, são os outros dois procurados pelos EUA. Eles são acusados de envolvimento no narcotráfico internacional e estão na lista do Departamento de Estado desde 2020, quando o órgão americano apresentou denúncia contra os três.





Além deles, estavam na lista dos Estados Unidos os já presos Clíver Alcalá, major aposentado do Exército venezuelano, e Hugo “Pollo” Carvajal, que foi extraditado na semana passada pelo governo da Espanha e já está em solo americano, onde será julgado também pelo seu envolvimento com o narcotráfico.





Nos últimos três anos, foram processados por corrupção nos tribunais dos Estados Unidos os ex-tesoureiros do regime chavista Alejandro Andrade, Claudia Díaz Guillén e Adrián Velásquez Figueroa. Além deles, os EUA processaram o empresário colombiano Alex Saab, defendido pelo regime de Maduro como um “diplomata da Venezuela”.





