Polícia Civil consegue recuperar 279 celulares roubados após ação integrada em Teresina

A Secretaria Estadual de Segurança Pública informou que recuperou 279 aparelhos celulares com restrição de furto e/ou roubo em Teresina, após uma ação integrada que foi realizada na sexta-feira (28).





A Polícia Civil intimou 577 pessoas para prestarem depoimentos na sexta-feira, após ser identificado que elas estavam com celulares roubados. Foram mais de 100 policiais, em 20 unidades de trabalho, tomando o depoimento dos intimados.





Ao todo, foram 279 aparelhos recuperados. De acordo com o superintendente de Operações Integradas, delegado Matheus Zanatta, 280 atendimentos foram realizados e a expectativa é de que a ação continue, onde mais de 20 mil pessoas devem ser intimadas.





“Mais de 20 mil pessoas que estão em posse de telefones furtados ou roubados desde o ano de 2021 devem ser intimadas em breve”, informou. A ação foi o momento para ouvir as pessoas intimadas e apreender os aparelhos.





O Secretário de Segurança, Chico Lucas, afirmou que a medida vem para conscientizar a população da importância de não adquirir produtos de procedência duvidosa. As pessoas que foram intimadas e que não compareceram, a polícia informou que será expedido mandado de busca e apreensão.





“Nosso objetivo é coibir o roubo de celulares não só com o policiamento ostensivo, mas através da conscientização. É necessário que as pessoas deixem de comprar aparelhos que são produtos de roubo. Quem não compareceu para prestar esclarecimentos, deverá receber em breve a polícia em sua residência para procedimento de busca e apreensão. A população deve entender que qualquer prática que alimente o sistema criminoso terá consequências”, esclareceu o secretário.





Quem comprou um celular com restrição de furto ou roubo será obrigado a entregar o aparelho e vai responder pelo crime de receptação. A punição para o crime de receptação culposa resulta na feitura do Termo Circunstanciado de Ocorrência, com pena de até dois anos de detenção. Já a receptação dolosa prevê uma pena de até quatro anos de detenção.





Bárbara Rodrigues (Com informações da SSP)

