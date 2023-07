Suspeitos são presos e um morre após policial da Rota ser assassinado em patrulhamento em Guarujá (SP)

Quatro suspeitos foram identificados, no total; cabo atingido não corre risco de morrer.

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou nas redes sociais, nesta sexta-feira, que as autoridades identificaram quatro suspeitos de envolvimento na morte do policial militar Patrick Bastos Reis, integrante das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota). De acordo com o secretário, dois já foram presos e um morreu em confronto com policiais.





"Estou no Guarujá acompanhando a operação junto com o Comandante Geral, Coronel Cássio, e com o Delegado Geral, Dr. Artur Dian, na busca incessante pelos criminosos que mataram nosso policial", escreveu Derrite no Twitter, nesta sexta-feira.





"Dois deles estão presos. Em um outro ponto do Guarujá, houve confronto com a ROTA e um criminoso morreu. Não vamos descansar enquanto não prendermos todos", conclui Derrite na postagem.





Os suspeitos também atingiram um cabo que acompanhava o agente morto. O homem segue em observação e não corre risco de morrer. "Os PMs do 1º Batalhão de Choque faziam patrulhamento pela comunidade quando foram atacados por criminosos armados que efetuaram disparos de arma de fogo", informou a SSP, em nota.





A vítima fatal foi identificada como o soldado Patrick Bastos Reis. Ele foi baleado durante patrulhamento na comunidade Vila Zilda, no Guarujá. Um vídeo compartilhado nas redes sociais de policiais militares mostra o momento em que a viatura da Rota chega a um hospital do Guarujá com Reis baleado.





— A Rota chegou a milhão. Olha por onde entrou, vai tirar logo um corpo ali. Vamos ver de quem é, se é soldado. Bagulho tá louco, hein? É a Rota parceiro, tirando o cara ali. Pelo jeito é um soldado. A outra [viatura] tá vindo também a milhão. É soldado — diz o autor do vídeo.





(O Globo)