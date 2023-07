Cadela come mais de R$ 900 e elimina cédulas pelas fezes

O vídeo inicia com o argentino mostrando os pedaços das cédulas de quinhentos, mil e dois mil pesos em cima da mesa. Em seguida, o tutor aponta a câmera para a cadela, batizada de Indica, que abana o rabinho enquanto o momento inusitado é registrado.





Apesar do rombo financeiro, Juan encarou a situação com bom humor e disse que a “comilança” não fez mal para a saúde da cadela, que conseguiu eliminar as notas pelas fezes. “Ela está indo muito bem”, afirmou o argentino ao portal britânico Newsweek.





Ele, então, continuou: “A verdade é que nós compartilhamos [as filmagens] porque além dela nos custar dinheiro, achamos engraçado”. A publicação rendeu diversos comentários e muitos internautas defenderam a inocência da cadela. “Não vejo evidências conclusivas de que foi ela, ela é inocente”, disse um usuário.





Outro usuário brincou com a crise econômica da Argentina, dizendo que as notas rasgadas equivale a US$ 4. Uma pessoa, inclusive, sugeriu que Juan juntasse os pedaços da cédula para trocar no banco, mas infelizmente não foi possível, conforme respondeu o tutor.