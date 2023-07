VIOLÊNCIA SEM CONTROLE: irmão do presidente da Câmara de Forquilha é executado a tiros

A violência é avassaladora no município de Forquilha!





Francisco Gerdison Rodrigues Freire, conhecido como "Mamão", irmão do vereador Gerson Freire, presidente da Câmara Municipal de Forquilhado, foi assassinado a tiros, durante a noite desta sexta-feira (28), no bairro Cidade de Deus, em Forquilha, na região norte do Ceará.





Um vídeo, com cenas fortes e que já circula nas redes sociais, mostra que a vítima estava na calçada com parentes quando um grupo de quatro indivíduos armados foi avistado pelas pessoas. Todos, incluindo três crianças, correram para dentro de casa, mas Gerdison ficou e logo se rendeu, pensando que se tratava de um assalto.





Mesmo sem esboçar nenhum tipo de reação, a vítima levou o primeiro disparo na cabeça, dado pelo primeiro atirador, que tenta disparar mais vezes, mesmo com a vítima no chão, mas a arma para de funcionar. Em seguida, o segundo indivíduo atira na vítima e corre. O terceiro e o quarto também tentaram atirar, mas as armas falharam.





Os quatro conseguiram fugir e até o momento não foram capturados. A Polícia Militar segue realizando diligências na tentativa de prender a quadrilha.





Com informações do Sobral Portal de Notícias