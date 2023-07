TSE: Benedito Gonçalves multa Jair Bolsonaro em R$ 55 mil

A mesma multa foi imposta ao candidato a vice-presidente na chapa, Walter Braga Netto.

O corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Benedito Gonçalves – o mesmo que relatou a ação que tornou Jair Bolsonaro inelegível – determinou que o ex-presidente e seu candidato a vice-presidente nas últimas eleições, Walter Braga Netto, comprovem os gastos nas celebrações do Bicentenário de Independência em Brasília e, também, no Rio de Janeiro.





Benedito multou individualmente Bolsonaro e Braga Netto por litigância de má-fé por deixarem no ar a propaganda da solenidade, o que seria irregular. Eles teriam de excluir das redes sociais a publicidade eleitoral com imagens dos eventos pelo Bicentenário da Independência. A chapa também é investigada pelo TSE por abuso de poder político e uso indevido de comunicação.





Para buscar esclarecimentos sobre as celebrações, Benedito marcou depoimentos dos governadores do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, além do senador Ciro Nogueira (PP), que foi ministro-chefe da Casa Civil, e o então ministro da Defesa e hoje senador, Paulo Sérgio Nogueira.





Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE