Mulher que teve 80% do corpo queimado pelo ex morre após 21 dias em hospital em Fortaleza

Talita Lopes Falcão, 34 anos, que teve 80% do corpo queimado pelo ex-companheiro no Bairro Ellery, em Fortaleza, morreu nesta segunda-feira (3), no Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), onde estava internada em estado grave.



O crime aconteceu na noite do dia 12 de junho. De acordo com a polícia, um homem de 41 anos jogou combustível no corpo de Talita após uma discussão. Conforme a advogada da mulher, Mariana Diniz, a motivação do crime foi o fato de o homem não aceitar o fim do relacionamento.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o homem foi capturado no dia do crime e agora foi autuado por feminicídio. "O inquérito policial está a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza", disse a Secretaria da Segurança.

O vídeo que mostra a ação foi exibido nas redes sociais e ganhou repercussão nesta terça-feira (13). Nas imagens aparece a jovem no chão e com pessoas a ajudando. Uma das pessoas que ajudam diz que o suspeito jogou gasolina na vítima.

O casal se relacionou por 10 anos, e a mulher sofria frequentemente violência psicológica, conforme relato de testemunhas.

