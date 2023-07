POLÊMICA: Prefeito Ivo Gomes acusa Bispo Dom Vasconcelos de ser “contra o papa”

O prefeito Ivo Gomes (PDT) voltou a criticar o Bispo da Diocese de Sobral, Dom José Vasconcelos. Em entrevista ao programa Bastidores da Política, da rádio Tupinambá FM, Ivo acusou o Bispo de ter retirado dinheiro da Santa Casa de Misericórdia. Afirmou, ainda, que Dom Vasconcelos é “contra o papa” e fez outras declarações que tensionam a relação do prefeito com o Bispo de Sobral.





Ivo Gomes defendeu a intervenção da Prefeitura de Sobral na Santa Casa de Misericórdia, no ano passado. Segundo o prefeito, a medida foi tomada para evitar que o tratamento contra o câncer fosse paralisado no Município. Entretanto, ainda de acordo com o prefeito, antes de tomar tal medida, foram realizadas várias reuniões para entrar em acordo com o Bispo Dom Vasconcelos. “Eu apelei para o Bispo várias vezes, para ele resolver o problema. Fui na casa dele, não foi nem uma e nem duas vezes. Testemunhar, inclusive, o luxo que ele vive”, disse Ivo Gomes, que ainda acusou o Bispo de ter retirado dinheiro da Santa Casa.





O prefeito de Sobral destacou a importância do tratamento contra o câncer, relembrando que sofreu com a doença. “Eu tive a felicidade de não sofrer o que a maioria das pessoas que têm câncer sofrem. Ele fechou um serviço para deixar as pessoas sofrendo e com a morte anunciada. Porque a única coisa que poderia garantir mais tempo de sobrevida ou não morrer é a quimioterapia, a radioterapia. Como é que um Bispo fecha um negócio desse?”, questionou.





Em tempo





O prefeito de Sobral ressaltou que a briga não é contra a Diocese, mas contra o Bispo Dom José Vasconcelos.





Assista ao vídeo: