POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL NÃO PARA DE TRABALHAR

A Polícia Civil (PC-CE) prendeu, por força de cumprimento de um mandado de prisão definitiva, um homem condenado na Justiça pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe. A captura do homem aconteceu na cidade de Sobral.





O trabalho policial foi realizado por uma equipe do Núcleo de Investigação Generalista (NIG), da Delegacia Municipal de Sobral, que identificou a localização do alvo do mandado e deu início às diligências para capturá-lo. Francisco de Assis Nascimento Dias, de 41 anos, que já possui antecedentes criminais por furto e porte ilegal de arma de fogo, estava com um mandado de prisão definitiva expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Sobral pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe.





O homem foi conduzido para a Delegacia Municipal de Sobral, onde foram realizados os procedimentos cabíveis para efetivar o cumprimento da ordem judicial. Após os procedimentos na delegacia, Francisco de Assis foi encaminhado para uma unidade prisional e colocado à disposição do Poder Judiciário.





Francisco de Assis foi condenado na Justiça por matar um homem com golpes de faca, próximo aos familiares da vítima, no bairro Dom José, em Sobral. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o crime, que aconteceu em janeiro de 2010, foi motivado por uma desavença entre os dois homens, após a vítima se negar a pagar uma bebida alcoólica à Francisco de Assis.





Fonte: SSPDS