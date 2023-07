POLICIAIS CIVIS DA DDM DE SOBRAL PRENDEM HOMEM ACUSADO DE ESTUPRAR AS PRÓPRIAS FILHAS

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral-CE, deu cumprimento na tarde de hoje, 13.07.2023, a um mandado de prisão preventiva em desfavor de M.P.N, homem de 41 anos, em virtude da prática de crime de estupro de vulnerável e estupro qualificado, onde as vitimas são as próprias filhas do investigado, hoje com 21 anos, 19 anos e 4 anos de idade.





Segundo os fatos apurados, o investigado, além de ser extremamente violento com os filhos, cometeu abusos sexuais contra as filhas maiores durante toda a infância e adolescência das vítimas, sendo que estas nunca procuraram a polícia por medo do pai.





Ocorre que quando as vítimas perceberam que o investigado passou a cometer os abusos sexuais também contra a filha de 4 anos de idade, estas resolveram procurar a Delegacia da Mulher para informar toda situação de crimes praticados pelo pai.





Com base nos indícios colhidos na investigação e diante desses fatos de extrema gravidade, foi feita a representação ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do investigado, o que foi deferido, sendo que hoje foi dado o efetivo cumprimento do mandado e o investigado será encaminhado para unidade prisional desta cidade.