Homem é preso no interior da Bahia por estuprar sogra de 90 anos

O criminoso gravou e divulgou cenas em que estupra a idosa, que é debilitada e tem problemas psicológicos.

Um homem foi preso em Casa Nova, no interior da Bahia (BA), por estuprar a sogra de 90 anos, que é debilitada e tem problemas psicológicos. O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (12).





Os policiais da Delegacia Territorial local receberam a denúncia do crime e prenderam o criminoso. O homem estava trabalhando no momento, no Distrito de Santana do Sobrado.





“O homem, além de violentar a idosa, gravou imagens e divulgou. Os familiares tomaram conhecimento das imagens e fizeram a denúncia. Solicitamos ao Judiciário o mandado de prisão, que foi expedido e cumprido”, disse Arnóbio Soares, delegado titular de Casa Nova.





Após ser detido, o estuprador foi encaminhado à sede da unidade policial, onde foi ouvido e será encaminhado para a carceragem, ficando à disposição da Justiça.





A idosa de 90 anos passou por exames periciais.





(Gazeta Brasil)

Foto ilustrativa