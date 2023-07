Policial rodoviário federal é preso transportando mais de 500kg de cocaína

O policial conseguiu fugir no momento da abordagem, mas foi preso em seguida.

Um policial lotado na Polícia Rodoviária Federal (PRF) do estado de Rondônia foi preso este final de semana em Mato Grosso pelo envolvimento em um caso de sequestro, associação e tráfico de drogas na região do Araguaia. O registro foi feito pela Polícia Militar de Canarana, que fez a apreensão de mais de 500 kg de cocaína. Conforme o boletim de ocorrência, mais pessoas estavam envolvidas no caso. O policial conseguiu fugir no momento da abordagem, mas foi preso em seguida.





Conforme a PM, durante deslocamento pela rodovia MT-242 em direção à cidade de Água Boa para realizar policiamento na festa "Expovale", os policiais depararam-se com um homem à beira da estrada, pedindo ajuda. O homem informou que vinha do distrito da Matinha em seu veículo quando viu um carro capotado e duas pessoas acenando por socorro.





Ao parar para prestar ajuda, a vítima e sua esposa foram surpreendidos por um homem armado que o obrigou a ajudar a colocar a bagagem no seu veículo. Em seguida, o suspeito ordenou que seguissem para a cidade de Canarana. No entanto, quando o veículo estava em movimento, o suspeito na carroceria começou a bater no teto, exigindo que o veículo parasse. Diante da recusa da vítima, o suspeito efetuou um disparo de arma de fogo.





De acordo com o boletim de ocorrência, temendo por sua segurança, a vítima parou o veículo e fugiu adentrando a mata próxima. Após o ocorrido, o suspeito assumiu a direção do veículo e seguiu para a cidade acompanhado de uma suspeita e a esposa de Campolim. Pouco depois, a guarnição policial se deparou com um veículo semelhante ao carro da vítima e decidiu realizar uma abordagem. No entanto, ao perceberem a aproximação da polícia, os suspeitos abandonaram o veículo e fugiram para a mata.





Ao verificar o veículo, os policiais encontraram uma grande quantidade de drogas na carroceria. Foram apreendidos aproximadamente 542,200 kg de cocaína, dividida em 500 tabletes. Além disso, foram encontrados valores em dinheiro com uma suspeita detida. Ela portava R$ 1.890 em sua bolsa e mais R$ 200 na capinha de seu celular. No veículo capotado do casal suspeito, foi localizado um valor de R$ 1.152 em espécie.





O veículo capotado, uma Chevrolet S10 branca, também foi entregue à delegacia.





