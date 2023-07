Prefeito se casa com um jacaré fêmea vestido de noiva

O prefeito da cidade de San Pedro Huamelula, no México, casou-se com um jacaré fêmea vestido de noiva para cumprir um rito tradicional da comunidade. O costume existe há 230 anos e tem como objetivo pedir prosperidade e boas colheitas para a região.





Víctor Hugo Sosa celebrou o casamento com o jacaré fêmea que é chamado de Alicia Adriana, mais conhecido como Princesa. Antes da cerimônia, o animal participou de uma festa com moradores da cidade, em que eles dançam com o réptil nos braços. Na ocasião, Alicia estava vestido com uma saia verde com lantejoulas.





Em seguida, Princesa foi levada ao palácio municipal para unir-se ao prefeito, vestindo um traje branco de noiva com adornos prateados. Nas duas festas, o jacaré ficou com a boca amarrada para evitar acidentes.





– Aceito a responsabilidade porque nos amamos, isso é o que importa, não pode haver casamento se eles não se amam. Nós nos amamos e concordo em me casar com a Princesa – declarou Sosa no evento.





Segundo informações do portal The Telegraph, a tradição teve início como uma forma de celebrar a união entre duas etnias da região que eram rivais: os Huaves e os Chontales. Os dois grupos se uniram por meio do casamento do rei Chontal e da princesa Huave. Atualmente, essas duas figuras são representadas pelo prefeito e pelo jacaré fêmea no ritual da cidade.





– Por causa do casamento que estamos tendo hoje, estamos muito felizes porque estamos celebrando a união de duas culturas, as pessoas estão felizes – disse Sosa à AFP.





Após a celebração, Princesa é levada até um lago conforme as características de seu habitat natural e aguarda o casamento a ser realizado novamente, no ano seguinte.

