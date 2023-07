Bondinho de Ubajara alcança a marca de 100 mil usuários transportados

Com vista panorâmica das belezas naturais, o Teleférico do Parque Nacional de Ubajara (Parna Ubajara) celebra a marca de 100 mil usuários transportados, após pouco mais de um ano da sua reinauguração. Administrado pela Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), o equipamento é responsável por aumentar, em cerca de 50%, a quantidade de visitantes onde está localizado.





Com capacidade para atender até oito pessoas por viagem, em um percurso que leva em torno de quatro minutos em cada trecho, o bondinho chega a transportar uma média de 400 pessoas todos os sábados, domingos e feriados. Nos períodos de menor movimento, a circulação fica em torno de 150 pessoas por dia.





A estrutura é formada por duas cabines e realiza um percurso de ida e volta de 550 metros. O equipamento é suspenso por cabos de aço que ligam a estação do Monte e a do Vale, onde fica a entrada da mais famosa gruta de Ubajara. O governo do estado investiu na modernização do equipamento, que foi reinaugurado em fevereiro de 2022.





“Temos buscado fomentar o turismo em todo o estado, com equipamentos de qualidade que proporcionem a melhor experiência aos visitantes. E o bondinho de Ubajara cumpre exatamente isso, uma experiência que engloba ecoturismo em uma área preservada, com enorme potencial e rica de belezas naturais. Quando o turista desembarca em nosso estado, temos a segurança de destiná-lo para todas as regiões, e isso sem dúvidas impulsionou o número que alcançamos de 100 mil usuários”, afirma a secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque.





Parna de Ubjara

O Parque Nacional de Ubajara (Parna Ubajara) é uma unidade de Conservação Federal de Proteção Integral, que conta com uma área total de 6.288 hectares e está localizado nos municípios de Ubajara, Tianguá e Frecheirinha. No local, cearenses e turistas podem realizar um passeio seguro no circuito de ecoturismo com trilhas de estilos diferenciados (Samambaia, Circuito Gavião e Trilha Ubajara/Araticum), onze cavernas, mirantes, cachoeiras (do Cafundó e do Gavião), piscinas naturais e outros atrativos. O complexo é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente.





Patrimônio espeleológico

Em 1997, a gruta de Ubajara foi eleita a mais bonita do Brasil. Desde então, o local é uma das cavernas turísticas mais visitadas do país. O percurso, de aproximadamente três quilômetros, dura cerca de 40 minutos. Ao realizar o trajeto, o visitante conhece mais sobre a formação do local e a história e lendas dos povos que habitaram a região, como os Tabajaras. Para acessar o local, só é possível se for por meio do bondinho.





Fonte- Governo do Estado do Ceará