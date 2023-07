Professora indígena é assassinada a facadas pelo companheiro no Ceará

Uma professora indígena foi morta a facadas no Sítio Fernandes, zona rural da cidade de Aratuba,no interior do Ceará. O corpo de Maria Gerlene Silva Oliveira, de 34 anos, foi encontrado neste sábado (1º), na casa onde morava. O companheiro dela, suspeito do crime, cometeu suicídio.





A Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Ceará (Fepoince) divulgou uma nota de pesar pela morte de Gerlene, que era do Povo Kanindé de Aratuba. Ela deixa dois filhos





"Que a memória da Gerlene nos inspire a seguir em frente, na busca por um mundo onde a violência de gênero seja apenas uma página virada na história. [...] Nós, mulheres indígenas, não podemos nos calar diante dessa realidade. Precisamos nos unir, fortalecer nossas vozes e exigir justiça. Não podemos permitir que mais vidas sejam tiradas impunemente", diz um trecho da nota da Fepoince.





A Organização das Professoras e Professores Indígenas do Ceará (Oprince), também prestou solidariedade pela morte da docente. "Em nome de todas as professoras e mulheres que fazem a Educação Escolar Indígena, pedimos ao pai Tupã que conforte todos os familiares e amigos/as da nossa amiga, mãe e professora, que sempre contribuiu com o movimento Indígena do Povo Kaninde de Aratuba e de todo Ceará", disse a Oprince.





A Secretaria da Segurança Pública afirma que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga o caso.





g1 Ceará