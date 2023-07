Suspeito de divulgar imagens de estupro em crianças e jovens é preso no Ceará

A Polícia Federal cumpriu, nesta terça-feira (4), um mandado de prisão preventiva e outro de busca e apreensão contra suspeito de divulgar imagens de estupro de vulnerável contra crianças e adolescentes. As investigações ocorreram em Fortaleza.





Segundo a Polícia Federal, as investigações apontaram que muitas das imagens produzidas e compartilhadas continham cenas de estupro de vulnerável cometidas pelo investigado. Ele também é suspeito de ter cometido os crimes de estupro.





A polícia afirmou que o investigado pode responder pelos crimes de estupro de vulnerável, produção, armazenamento e divulgação de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, com penas somadas de até 33 anos de prisão.





As investigações iniciaram por meio de denúncias das plataformas digitais recebidas pelo NCMEC - National Center for Missing and Exploited Children (organização não governamental sem fins lucrativos que operacionaliza, com apoio do governo americano) e encaminhadas à Polícia Federal.





A denúncia apontava que estaria ocorrendo a produção, o armazenamento e compartilhamento de conteúdo pornográfico infanto-juvenil praticados pelo homem preso.





G1 Ceará