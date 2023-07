Van que transportava pacientes colide em caminhão e deixa dois mortos e feridos no Ceará

Uma van que transportava pacientes para um hospital colidiu em uma carreta deixando mortos e feridos na cidade de Pindoretama, na Grande Fortaleza, na manhã desta segunda-feira (10). De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas morreram, o motorista da van, de 59 anos, e uma passageira, de 67 anos.





Doze pessoas estavam no veículo, e algumas delas ficaram presas às ferragens.





Os pacientes eram transportados da cidade de Itaiçaba, no interior do estado, para Fortaleza. Ainda não se sabe as circunstâncias do acidente e o estado de saúde das pessoas feridas.

Equipes da Polícia Rodoviária, Bombeiros, e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) operam no local atendendo as pessoas feridas.





Uma faixa da CE-040 está interditada devido ao acidente, e as pista ficou tomada por óleo. A orientação é que motoristas tenham atenção redobrada ao trafegar pelo trecho.





