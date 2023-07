Vídeo: “Patati” e “Patatá” trocam socos em Carreta da Alegria

Uma apresentação da Carreta da Alegria em Ituporanga, em Alto Vale (SC), terminou com socos entre homens fantasiados dos palhaços Patati e Patatá na noite de quarta-feira (5/7). Imagens feitas por uma pessoa que estava no passeio circula pelas redes sociais e mostra a dupla se agredindo em uma rua do centro do município. Os dois só param quando são separados por outros integrantes da equipe.





Conforme divulgado pela prefeitura, o veículo parte com o público da Praça Frei Gabriel e percorre as principais vias do centro durante 30 minutos. Na quarta, porém, o desentendimento entre os dançarinos marcou a apresentação.

Em nota, a Carreta MegaMix, responsável pela atração, lamentou “profundamente o ocorrido”. Acrescentou que foi uma “situação chata e indesejada” e que providências já foram tomadas. A empresa não revelou quais medidas foram adotadas. “Pedimos sinceras desculpas a todos”, finalizou.





A Polícia Militar e bombeiros não foram chamados, tampouco houve registro de boletim de ocorrência, disse a Polícia Civil. Como se trata de lesão corporal, é necessário que a vítima faça uma queixa crime para que haja investigação ou atue com um advogado para mover um processo judicial.





