37 HOMICÍDIOS EM SOBRAL: MORRE JOVEM FERIDO A BALA NO DIA 31/07/2023, EM JAIBARAS

Neste sábado, dia 5, morreu no hospital Santa Casa de Sobral, o jovem baleado no dia 31 de julho do corrente ano, no distrito de Jaibaras, João Ramos Ribeiro Filho, 21 anos, natural de Sobral.





A vitima foi ferida com vários tiros por um indivíduo que o ocupava uma motocicleta no bairro Barragem, no distrito de Jaibaras.





João Ramos foi socorrido para o hospital Santa Casa, onde foi a óbito neste sábado, dia 5. João Ramos residia na rua do Sangrador, bairro Barregem, distrito de Jaibaras.





A Polícia Civil está investigando a autoria e a motivação do crime.





Com informações de Sobral Favela News