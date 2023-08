DESCASO: com problema de coluna, adolescente espera há dois anos por exame no SUS em Sobral

De acordo com a tia de Jedson, o garoto tem apenas o mês de agosto para conseguir o colete porque no próximo mês já será o retorno da consulta.

O adolescente Francisco Jedson de 14 anos, que mora na localidade de Pau Darco, distrito de Aprazível em Sobral, é portador de atrofia cerebral, autismo, demência e foi diagnosticado ainda com irregularidade dos platôs vertebrais de alguns níveis torácicos. Para corrigir este problema na coluna, Francisco Jedson precisa de um colete e há dois anos espera por exames para receber o equipamento via SUS para evitar que o problema se agrave e seja preciso fazer cirurgia.





O Portal Paraíso falou com Milena Gomes, tia do adolescente que cuida dele desde o nascimento porque sua mãe teve problema no parto e desde então é cadeirante. De acordo com Milena Gomes, Jedson tem apenas o mês de agosto para conseguir o colete porque no próximo mês já será o retorno da consulta.





“A gente não tem condições de arcar com o valor de R$ 1.600 que é alto pra gente. Já temos outros tratamentos que fazemos com ele, são muitas coisas e não dá para arcar com tudo, por isso resolvemos pedir ajuda. A gente se desdobra para conseguir tratamentos para ele. A gente quer a ajuda com quê poderem seja qualquer valor para comprar o colete”, disse Milena Gomes.





Para ajudar Francisco Jedson, a conseguir o colete, a família disponibilizou o número de um pix que de número: 04848262399 no nome de José Severo da Silva Costa.





Por Edwalcyr Santos