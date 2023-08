Adolescente é apreendido com cerca de 80 kg de drogas em Fortaleza

Um adolescente de 15 anos foi apreendido com cerca de 80 quilos de drogas no Bairro Autran Nunes, em Fortaleza . A ação ocorreu na tarde desta quinta-feira (24).





De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º Batalhão de Polícia Militar (18ºBPM) receberam informações, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), sobre uma grande quantidade de entorpecentes que estaria sendo comercializada na região. Ao chegar no local indicado, a equipe visualizou, de longe, pessoas empacotando o material.





Ao perceber a presença dos policiais, os suspeitos fugiram. Os militares fizeram buscas e conseguiram capturar o adolescente.





Foram encontrados no local cerca de 79,214 quilos de maconha e skunk, além de material de comercialização, como rolo de papel filme, dichavador e duas balanças digitais.





O adolescente foi conduzido para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Os entorpecentes foram entregues à Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (Denarc), que investiga o caso.





