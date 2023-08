Menores de idade compartilharam diversas publicações do evento nas redes sociais afirmando que seus alvos serão usuários de Iphone





Adolescentes fizeram uma espécie de 'mutirão' do crime nas redes sociais para roubar celulares durante o 'Show do Século', do DJ Alok, neste sábado (26), em Copacabana. No Instagram, menores de idade compartilharam diversas publicações do evento afirmando que os alvos serão usuários de Iphone.