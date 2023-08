Colisão entre moto, carro e caminhonete provoca explosão e deixa 2 mortos no Ceará

Uma colisão entre uma motocicleta, um carro e uma caminhonete provocou uma explosão e deixou duas pessoas mortas e cinco feridas na CE-060, entre as cidades de Itapiúna e Capistrano , no interior do Ceará, na noite desta terça-feira (22).



De acordo com o Corpo de Bombeiros, os ocupantes do carro, um homem de 40 anos e um adolescente de 16 anos, foram arremessados do veículo e morreram no local. Os dois ainda tiveram os corpos carbonizados.

O motociclista, de 40 anos, e a passageira, de 16 anos, tiveram queimaduras de terceiro grau em 80% do corpo. Eles foram socorridos pelo Samu para um hospital local e em seguida transferidos para o Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza.

Já o motorista da caminhonete, de 31 anos, e as duas passageiras, de 31 e 15 anos, tiveram apenas ferimentos leves.

Conforme a Polícia Militar, agentes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) do Posto de Baturité foram acionados ao local para atender a ocorrência.

G1 CE