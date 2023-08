Com participação da Nasa, UFC promove Space Week Nordeste 2023 em agosto

A Universidade Federal do Ceará (UFC) promove, de 14 a 20 deste mês, a Space Week (Semana Espacial) Nordeste 2023. O evento, que tem como realizadores o Earth Observation Labomar Laboratory (Eollab), laboratório vinculado ao Instituto de Ciências do Mar (Labomar) da UFC. Haverá, ainda, a participação da Agência Espacial Brasileira (AEB) e da Agência Espacial Norte-Americana (Nasa), também realizadoras do evento. A semana terá extensa programação, reunindo especialistas e entusiastas do setor na Seara da Ciência da UFC e no Shopping Iguatemi Bosque. As inscrições podem ser feitas até esta segunda-feira, 7.



A Nasa, referência mundial em exploração espacial, trabalha na Space Week uma oportunidade de fomentar o interesse pela ciência espacial.

“Estamos muito felizes em promover esse evento, que irá despertar a curiosidade e o interesse pelas ciências espaciais. A participação da Nasa e da AEB reforça a importância da Space Week e possibilita uma experiência única para o público de Fortaleza e região”, afirma o professor Antonio Geraldo Ferreira, docente do Labomar e presidente do Comitê Organizador Internacional e Local da Space Week Nordeste 2023.

O evento será realizado em dois locais distintos. Na Seara da Ciência da UFC, durante os dias 14 a 18 de agosto, ocorrerão apresentações de trabalhos e minicursos sobre os seguintes temas: Algoritmos de Aprendizado de Máquina e Observação da Terra para Aplicações Terrestres, Introdução aos Nanossatélites e Vubesats, Introdução ao Foguetemodelismo, “Potências Espaciais: uma abordagem de análise”, O Espaço e a Inovação no Ensino de Ciências, Dados Copernicus para Sensoriamento Remoto Oceânico, Astrodinâmica, Introdução ao Processamento de Dados e Satélites Eumetsat, Avaliação da Precisão das Mudanças na Cobertura e no Uso da Terra e Sensoriamento Remoto de Incêndios por Satélite.

Nos dias 19 e 20 de agosto, a programação se estenderá para o Shopping Iguatemi Bosque, onde a feira contará com palestras ministradas por profissionais da Nasa e da Associação Brasileira de Minifoguetes. Entre as atrações estão exposições de drones, robôs quadrúpedes e muitas outras experiências. Além disso, diversas atividades interativas e educativas serão oferecidas para ser atrativo ao público de todas as idades.

A Space Week Nordeste 2023 é realizada pela UFC, por meio do Earth Observation Labomar Laboratory (Eollab) e do Labomar, Meteora e Nasa, com patrocínio e apoio de diversas instituições. Mais informações podem ser obtidas no site do evento e pelo email spaceweeknordeste@gmail.com.

