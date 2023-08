Criança de 4 anos morre atropelada por carro desgovernado no Ceará

Uma menina de 4 anos morreu atropelada por um carro desgovernado que invadiu uma calçada no Loteamento Novo Ipu, na cidade de Ipu, no interior do Ceará, na noite desta segunda-feira (7). No momento do acidente, a criança estava acompanhada da avó, que também ficou ferida.



Conforme a Guarda Civil Municipal, o motorista perdeu o controle do carro e atropelou avó e neta na Rua Sebastião Alves Ferreira. Duas ambulâncias do Samu foram acionadas, e as vítimas foram levadas para o Hospital Municipal Doutor Jose Evangelista Oliveira.

Yara Mariana Rodrigues Teixeira não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Já avó dela, Antônia Célia Souza Teixeira, foi transferida para a Santa Casa de Sobral, onde segue internada.

Ainda segundo a Guarda Municipal, o motorista fugiu e a família dele retirou o veículo do local do acidente.

G1-CE