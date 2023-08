Detento rouba bicicleta e foge de penitenciária pedalando

Maycon Dyemy de Freitas Baia estava realizando um serviço na área externa da penitenciária quando aproveitou a ocasião para fugir





Um detento fugiu de bicicleta da Penitenciária Industrial Regional do Cariri, em Juazeiro de Norte, na tarde da última quinta-feira (24). O homem, identificado como Maycon Dyemy de Freitas Baia, de 30 anos, estava realizando um serviço na parte de fora da penitenciária quando subiu em uma bicicleta e fugiu pedalando.





A fuga foi captada por câmeras de segurança, que mostram o momento em que Maycon se afasta da unidade prisional e rouba a bicicleta que estava na calçada de uma casa próximo à penitenciária. O homem, então, sai pedalando e adentra uma área de mata.





No momento da fuga, o detento estava realizando serviços para a instalação do letreiro da unidade prisional na área externa do prédio.





Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou que o detento, que responde pelos crimes de homicídio, roubo e lesão corporal, estava classificado para exercer atividades de trabalho e "se aproveitou da oportunidade dada para o exercício digno do trabalho" para fugir.





Fonte: G1