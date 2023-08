DIA DE FESTA PARA FAMÍLIA UNINTA

Com a presença de muitas autoridades cearenses, o Centro Universitário Uninta teve a honra de celebrar entre amigos seus 24 anos de sucesso na oferta de curso superior de excelência no Ceará. Pela primeira vez, foi festejado o aniversário na Faculdade Uninta de Fortaleza. Com a oferta inicial de oito cursos, concorrendo com os grandes. Em pouco tempo, o Uninta já está equipado para ofertar o curso de Medicina.

Dr. Oscar Rodrigues afirmou que o sucesso dos 24 anos é fruto de muito esforço de sua família, e de todos os colaboradores que emprestam seu talento num projeto grandioso e cheio de vitórias. "Queremos crescer ainda mais, agradecendo aos profissionais que formam nossa família e a toda a sociedade, em especial a sobralense, mas de todas as cidades que contam, de alguma forma, com os cursos com a qualidade Uninta".

O chanceler agradeceu a presença da vice-governadora, Jade Romero, representando o governador Elmano de Freitas, do ministro da Educação, senador Camilo Santana, e do presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão.





"Junto com meu filho, deputado Moses Rodrigues, presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, tivemos a alegria de receber os colegas deputados federais Dr. Jaziel, Fernanda Pessoa, Danilo Forte, e os estaduais Antônio Granja, Emília Pessoa, Dra. Silvana, Fernando Hugo, De Assis Diniz, Romeu Aldigueri, Agenor Neto, Fernando Hugo, Moésio Loyola, Firmo Camurça, Jô Farias, Sargento Reginauro, Sérgio Aguiar, Stuart Castro, Lucinildo Frota."









Agradecimentos

(Dr. Oscar Rodrigues)









Agradeço aos vereadores de Sobral que prestigiaram o evento. Em especial, à presidente da Câmara, Socorrinha Brasileira.





Agradecemos todos os colaboradores do Uninta e também ao coordenador do curso de Medicina de Itapipoca, Dr. Derwal, em conjunto com Dr. Gilson. Também ficamos felizes com a presença dos empresários Gentil e Fernando Linhares.





Agradeço minha família, meus irmãos, meus filhos Moses, Daniel, Alisson, Judson, Lara e Lucas, e à minha esposa Vanessa.

Por último, e o mais importante, agradecemos a Deus por nossa vida, por nossa disposição, por nosso sucesso.





Também agradecemos a presença do secretário nacional de Ciência e Tecnologia, Inácio Arruda, e a secretária estadual de Ciência e Tecnologia, Sandra Monteiro, além da presidente do Conselho Estadual de Educação, a sobralense Ada Pimentel.





Agradecemos a presença dos prefeitos Canarinho (Mucambo), Felipe Uchoa (Umirim), Felipe Pinheiro (Itapipoca), Tiago Ribeiro (Cascavel), Nezinho Farias (Horizonte) e Rafael Marques (Pacatuba).





Muitos anos de vida para o Uninta"