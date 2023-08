Faustão tem agravamento de quadro de saúde e entra para fila de transplante cardíaco

“Ele encontra-se sob cuidados intensivos e, em virtude do agravamento do quadro, há indicação para transplante cardíaco (…) Fausto Silva já foi incluído na fila única de transplantes, regida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo”, diz o documento.





Ainda de acordo com o boletim, a fila de transplantes leva em consideração, para definição da priorização, o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso.





Na noite de sexta-feira (19/8), o filho dele, João Guilherme, publicou em sua conta no Instagram um vídeo no qual o pai atualiza seu estado de saúde e desmente boatos sobre sua morte. “Ô, galera. Hoje que minha filha estreou, que fiz meu último programa na Band e recebi uma mensagem do Johnny Saad [presidente da Band]. Eu, por sorte, ainda não morri. Estou preparado para as coisas da vida”, disse Faustão.





No relato, o apresentador fez questão de citar a equipe médica que o acompanha: “Tenho o maior cirurgião do mundo, Fabio Gaiotto. Fernando Bacal, professor, um dos mais conceituados cardiologistas do mundo. Eles fazem pelo SUS também esse tipo de cirurgia, seja cardíaca ou outras coisas. Eu tô ainda nesse tratamento, eles vão decidir que tipo de cirurgia podem fazer”.





Por fim, Faustão pediu orações aos fãs. “Eu peço que quem goste de mim reze por mim. Agora, eu tenho muita noção. Uma família maravilhosa, uma mulher extraordinária. E tudo isso quem decide é o chefe lá em cima”, concluiu.





Via CM7