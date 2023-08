Homem mata companheira a facadas após crise de ciúmes em Pentecoste/CE

Uma mulher de 35 anos foi morta a facadas pelo companheiro neste domingo (20) no município de Pentecoste. Segundo a família da vítima, o homem teria matado por ciúmes. O crime ocorreu na localidade de Casa da Pedra, na zona rural.





A vítima, Dália Moura Barbosa, morava em Fortaleza e trabalhava como cuidadora de idosos. Ela estava no distrito de Croatá desde o sábado (19) para visitar familiares. Ainda no sábado, o suspeito do crime, identificado como Josevaldo, foi à casa da família de Dália e a levou para a residência dele, na comunidade de Casa da Pedra, que fica próxima a Croatá.





Na madrugada do domingo, o homem enviou um áudio para sua família informando que havia tido uma crise de ciúmes após ver uma mensagem no celular de Dália, e a teria assassinado por isso. No áudio, o homem disse também que iria se entregar à polícia, mas está foragido desde então.





Segundo a família de Dália, ela e Josevaldo se conheciam há anos. Eles começaram a namorar em 2021, mas se separam em 2022. Em março de 2023, os dois reataram o namoro, mas Dália já estava prestes a terminar novamente quando foi assassinada.





(A Voz Sta. Quitéria)