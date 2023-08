Governo do Rio de Janeiro vai pagar R$ 5 mil por fuzil apreendido pelas polícias

O governo do Rio de Janeiro (RJ) decidiu premiar policiais civis e militares que apreenderem fuzis em serviço ou durante a folga remunerada. Os policiais vão receber um bônus de R$ 5 mil por fuzil retirado de circulação.





A medida já havia sido anunciada pelo governador, e oficializada através de um decreto publicado nesta segunda-feira (21).





A partir de agora, o bônus será acrescido no pagamento dos policiais. O valor também será pago para os policiais que apreenderem adolescentes em conflito com a lei que estiverem com a arma no momento da prisão.





A premiação é válida para policiais de serviço ou de folga remunerada. O valor será contabilizado e pago ao final do semestre do respectivo laudo pericial da arma apreendida.





(Gazeta Brasil)