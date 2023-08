Jovem morre três dias após sofrer acidente de moto no distrito de Lisieux

Faleceu na tarde desta terça-feira (01/08), o jovem de 27 anos, que sofreu um acidente de moto no sábado passado (29), na rodovia CE-463, no distrito de Lisieux, em Santa Quitéria. Claudenir Nascimento Viana estava internado na Santa Casa de Misericórdia de Sobral e segundo a unidade, ele não resistiu e veio a óbito após sofrer uma parada cardiorrespiratória.



No dia do fato, por volta das 19h30, ele transitava na estrada pilotando uma moto Titan, de cor azul, acompanhado de mais duas mulheres, quando perdeu o controle do veículo e caiu, sofrendo uma forte lesão na cabeça.





Claudenir chegou a ficar desacordado e encaminhado para atendimento em Sobral, enquanto as outras duas tiveram apenas escoriações.





A Voz de Santa Quiteria