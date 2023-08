LAMENTÁVEL! Sobral passou 17 dias sem prefeito

O vereador Thiago Ramos (MDB), abordou o assunto na tribuna da Câmara.

Depois de passar por um procedimento cirúrgico dia 12 de agosto em São Paulo, o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, recebeu alta nessa segunda-feira (28) e está de volta à Prefeitura. Por lei a vice Christiane Coelho (PT) ou a presidente da Câmara de Sobral, Socorro Brasileiro (PDT) poderiam assumir, mas não foi isso que aconteceu. Sobre o assunto fontes informaram que a relação do prefeito com a vice não está em prefeita harmonia, motivo pelo qual ele não a chamou ao exercício durante o tempo que ficou internado.





Na tribuna da Câmara dessa segunda-feira, o vereador Thiago Ramos (MDB) falou sobre a vacância do cargo do prefeito. “Sobral fica há dias sem prefeito mostrando desprezo total à coisa pública. Uma cidade do tamanho de Sobral sem ter alguém para coordenar as diretrizes e os rumos da cidade porque o gestor municipal está doente. Sabemos que não é porque ele está querendo. Mesmo assim não entrega a prefeitura para a vice”, disse o edil.





O vereador ressaltou que entraram nessa segunda-feira cinco projetos de lei de autoria do gestor público, sendo que ele não está no município, mas em outro estado tratando de sua saúde. “Eu pergunto: que mágica é essa, assinar um projeto sem estar presente na cidade?”, indagou. Thiago afirma que os documentos foram assinados a punho e pergunta se tem alguém assinando pelo prefeito, dado à sua ausência.





Já o apóstolo Carlos Jandro (PSB), disse que a oposição não está torcendo que a vice, que é do PT, assuma, mas pela importância que tem, o município não pode ficar abandonado. “Sobral está como barco à deriva em alto mar em meio a uma tempestade”, disse o apóstolo Jandro.





Fonte: Edwalcyr Santos