Barbeiro e primo são presos por morte de cliente em Fortaleza

Um barbeiro e o primo dele foram presos por suspeita de envolvimento no assassinato de um cliente em uma barbearia em frente ao 33º Distrito Policial, no Bairro Barra do Ceará, em Fortaleza , na manhã desta quarta-feira (30).



João Vitor Oliveira Braga, de 24 anos, dono do estabelecimento, com antecedentes criminais por roubo; e o primo Gabriel de Araújo Cavalcante, 22 anos, com antecedentes por ato infracional análogo ao crime de homicídio e por tráfico de drogas, foram capturados horas após o crime.

Gabriel, que estava com tornozeleira eletrônica, foi apontado como o executor da vítima José Filipe Aprígio de Sousa, baleada e morta quando deixava o estabelecimento após cortar o cabelo. No momento da prisão, ele estava em casa. Na residência, foram apreendidos rádios de comunicação, celulares e uma motocicleta clonada, usada na ação.

Após a prisão de Gabriel, a Polícia Civil seguiu com as investigações e descobriu que ele havia sido avisado por João Vitor que a vítima, que seria de uma facção rival, estava na barbearia. O crime teria sido motivado pela guerra de facções criminosas na região. A dupla foi autuada em flagrante por homicídio.

G1 CE