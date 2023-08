Dupla suspeita de tentativa de assalto contra PM é presa em Fortaleza

A polícia prendeu dois homens suspeitos de envolvimento na tentativa de assalto contra um policial militar da reserva, de 55 anos, que reagiu e foi baleado no Bairro Montese, em Fortaleza , na tarde desta terça-feira (29).





Uma câmera de segurança mostrou a ação. No momento do crime, o agente estava sentado em uma calçada quando foi atacado por um adolescente que estava em uma motocicleta conduzida por uma comparsa. O adolescente de 15 anos foi apreendido horas depois e agente foi socorrido com um tiro no braço.





Segundo a Polícia Civil, investigações conduzidas pela 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) resultaram na identificação e localização de Francisco Kayque Morais Martins, de 19 anos, que possui antecedentes criminais por tráfico de drogas; e José Wesley Nogueira Alves Rodrigues, de 22 anos, com passagens por latrocínio, tráfico e associação para o tráfico. A dupla foi capturada no Bairro Couto Fernandes.





As apurações policiais apontaram que José Wesley é proprietário da motocicleta que foi utilizada e conduzida por Kayque, na companhia do adolescente que atirou no agente.





O suspeito foram levados para a sede do DHPP, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de tentativa de latrocínio, associação criminosa e corrupção de menores.





G1 CE