Menina de 14 anos forja o próprio sequestro e cobra do pai R$ 40 mil em resgate

Uma adolescente de 14 anos forjou o próprio sequestro para enganar o pai no último sábado (29) em Delmiro Gouveia, no Sertão de Alagoas. Segundo a Polícia Civil, a jovem se passou por sequestradores e cobrou dele R$ 40 mil pelo resgate.





Segundo o delegado Daniel Mayer, o pai da adolescente procurou a delegacia na manhã do sábado para informar que a filha havia sumido e que ele tinha recebido mensagens no celular dizendo que a menina tinha sido sequestrada e pedindo R$ 40 mil para libertá-la.





As mensagens eram escritas por ela mesma e enviadas para o pai por meio do número pessoal do WhatsApp, em tom de ameaça. "Estamos num lugar que se a polícia entrar, é bala", diz uma das mensagens. Nos textos, a jovem dá a entender que estaria na companhia de uma amiga que também teria sido sequestrada.

Durante a procura pelo cativeiro, a polícia encontrou a adolescente na casa do namorado, um jovem de 18 anos. Porém, de acordo com as investigações, o jovem e o pai dele, sogro da menina, não sabiam de nada e também foram enganados por ela.





Ao ser confrontada na delegacia, a adolescente confessou que forjou o sequestro e deu duas justificativas, que o pai ficaria com raiva por ela ter passado a noite fora de casa e que o dinheiro que ela conseguiria do pai seria bem-vindo. "A história foi forjada pela garota. Uma tentativa de extorquir o pai, de tirar 40 mil reais desse pai e que sequer as pessoas que estavam com ela na casa sabiam dessa situação toda", disse o delegado.





G1