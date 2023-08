Mordomia: Flávio Dino bate recorde em uso de aviões da FAB

O ministro da Justiça de Lula, Flávio Dino (PSB), que se autodeclara comunista, bateu recorde em uso de jatos da Força Aérea Brasileira (FAB).





Até a semana passada, o ex-governador do Maranhão fez uso da mordomia 64 vezes, segundo dados da FAB, divulgados pela coluna de Cláudio Humberto, do Diário do Poder.





Em segundo lugar no uso das aeronaves está o ministro da Integração, Waldez Goés (PDT), que utilizou a regalia 59 vezes.





A lista pródiga tem o chefe da pasta da Educação, o petista Camilo Santana, em terceiro lugar. Ele usou os recursos da FAB 51 vezes. Já Nísia Trindade, da Saúde, vem em quarto, levantou voo 50 vezes.





O secretário-geral de Lula, Márcio Macedo, vem logo em seguida, com 49. Fernando Haddad, da Fazenda, usou a FAB 47 vezes.





Mesmo a ferrenha ativista contra emissão de CO2, Marina Silva, do Meio Ambiente, ignorou a causa e recorreu à mordomia por 18 vezes.