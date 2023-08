PF cumpre mandados contra suspeitos de obrigar mulheres a se prostituírem na Itália

A Polícia Federal realizou a Operação Correntes não Visíveis, uma ação de combate ao tráfico internacional de pessoas para combater a prostituição forçada de mulheres brasileiras na Itália. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na segunda-feira (28) em Fortaleza e Caucaia, no Ceará; e na cidade de Carpina, em Pernambuco.





Segundo a PF, a investigação apontou indícios que os investigados recrutavam mulheres no Ceará para prostituição na Itália, em esquema que envolve exploração sexual das vítimas, inclusive com publicações em sites italianos; trabalhos forçados; restrição de alimentação; dívidas impagáveis e uso de arma de fogo pelos suspeitos para coação das vítimas.





Ainda de acordo com a corporação, as buscas ocorreram nos domicílios dos suspeitos, que não tiveram a identidade informada."A ação objetiva delimitar responsabilidades dos envolvidos e identificar outras vítimas do esquema criminoso", disse a PF.









Até 25 anos de prisão





Ainda segundo a polícia, as investigações continuam e as condutas dos suspeitos podem configurar, crime de tráfico internacional de pessoas, favorecimento à prostituição e rufianismo, que o ato de tirar proveito da prostituição alheia.





As penas para esses crimes podem chegar até 25 anos de prisão, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados a partir da análise do material apreendido.O nome da operação foi extraído de trecho da representação policial à Justiça pelas medidas restritivas.





