POLÍCIA CIVIL DE COREAÚ PRENDE HOMEM SUSPEITO DE MATAR CRIANÇA EM ALCÂNTARAS

Um trabalho realizado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou na prisão em flagrante de Antônio Carvalho Lino, suspeito de cometer um crime de homicídio doloso contra uma bebê, de um mês e 28 dias, na localidade de Sítio São Bento, no município de Alcântaras – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. A captura do suspeito aconteceu na manhã desta terça-feira (1), no dia seguinte ao crime.

Cacimbão onde a criança foi encontrada

Logo após o registro de uma ocorrência envolvendo uma bebê que foi encontrada com sinais de afogamento em uma cacimba, na zona rural do município de Alcântaras, a Delegacia Municipal de Coreaú, sob o comando do delegado Dr. Herbert Ponte e Silva, deu início aos trabalhos investigativos. Na ocasião, a vítima ainda chegou a ser levada para uma unidade de saúde do município, mas não resistiu e foi a óbito. Com as diligências, a equipe policial chegou a identificação do suspeito como sendo um homem que morava na casa vizinha à residência da vítima.





Conforme o trabalho investigativo, Antônio Carvalho Lino, de 28 anos, que também é conhecido pelo apelido de “Antônio Peba” e que já tem antecedentes criminais por receptação, teria se aproveitado do momento em que a bebê estava sozinha para pegá-la e a levou para uma cacimba na localidade. Ainda de acordo com o trabalho policial, o crime teria sido motivado pelo fato do suspeito se incomodar com o choro da bebê.





Com a captura, Antônio Carvalho foi conduzido para a Delegacia Municipal de Coreaú, onde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio doloso. Após os procedimentos na delegacia, o suspeito foi encaminhado para uma unidade do sistema penitenciário, onde foi colocado à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue com as investigações em andamento com o intuito de identificar a participação de outras pessoas no crime.