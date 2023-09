Acabou em pizza: população se farta após Câmara rejeitar denúncia contra prefeito sumido há 8 meses

Moradores de Limoeiro do Norte comeram pizzas na Câmara de Vereadores do município como forma de protesto contra a votação que rejeitou a denúncia contra o prefeito José Maria Lucena (PSB), que não é visto na cidade há oito meses. A decisão ocorreu durante a sessão legislativa desta quinta-feira (21).





Por nove votos contra, quatro a favor e uma abstenção, a Câmara rejeitou o pedido de investigação acerca do sumiço do Dr. Zé Maria, como o prefeito é conhecido na cidade. Após a sessão, moradores dividiram pizzas na entrada da Casa Legislativa, em alusão à expressão "acabou em pizza", que diz respeito à impunidade na política brasileira.





A denúncia foi apresentada pelo vereador Cabo Rubem (PL). Ele aponta que a ausência de José Maria Lucena viola a Lei Orgânica do município, que é uma espécie de “Constituição” da cidade. De acordo com a lei, o prefeito não pode se ausentar do município por mais de 15 dias sem permissão da Câmara dos Vereadores, sob pena de perda do mandato.





Cabo Rubem afirmou não ter organizado a distribuição de pizzas. O parlamentar afirmou que soube de um acordo político firmado no dia anterior que garantiria que a denúncia não fosse aprovada, e avisou de antemão à população, que então preparou o protesto bem-humorado.





Para que a denúncia fosse aceita e fosse aberto um processo que poderia levar a cassação do prefeito, eram necessários oito votos, entre os 15 vereadores. Com o placar desta quinta-feira, a denúncia será arquivada. Em junho, a Câmara já havia arquivado uma série de documentos enviados pelo Ministério Público acerca da investigação sobre o sumiço do prefeito.





A última vez que o prefeito Dr. Zé Maria foi visto em público foi no dia 12 de janeiro de 2023. A ausência levou o Ministério Público a abrir um processo administrativo para investigar o caso e entender por que o prefeito não se afastou oficialmente e quem está governando a cidade no período.





Segundo assessores e advogados de Lucena, o prefeito, de 78 anos, está realizando tratamento de hemodiálise em Fortaleza três vezes por semana, para combater problemas renais.





