Alerta: novo golpe financeiro começa te pagando R$ 20 no Pix

A partir de então, pelo Telegram, a pessoa recebe desafios diários que consistem basicamente em seguir perfis no Instagram. Para receber o valor basta enviar um print demonstrando que realizou o desafio e o dinheiro logo entra na conta.





Em poucos dias a empresa te oferece uma oportunidade de aumentar o valor recebido pelos desafios mediante um pequeno investimento em bitcoins, numa modalidade chamada desafio pré-pago. A pessoa compra uma cota inicial de R$ 100 reais e recebe R$ 130 reais (30% sobre este valor). Tudo aparentemente seguro, pois vários usuários compartilham seus comprovantes de recebimento.





Então mais uma nova oportunidade de aumentar ganhos é oferecida e os desafios mudam de tom. Após realizar um depósito de R$ 800 reais ou mais, o desafio passa a ser: perder os R$ 800 reais ou depositar mais R$ 500 reais para fazer um curso sobre como lucrar mais. Como a pessoa já ganhou algum dinheiro, no grupo só existem comentários positivos e ela não quer perder seus R$ 800 reais, ela realiza o investimento. É nesse momento que ela é excluída do grupo e todas as suas mensagens passam a ser ignoradas ou bloqueadas. Lá se foram suas economias.





É importante registrar queixa para que outras pessoas não caiam no mesmo golpe. Porém tentar correr atrás desse prejuízo parece ser inútil, pois a empresa não tem indicação de CNPJ e o domínio do site é alterado periodicamente.





Dinheiro rápido e fácil atrai qualquer um, é quase irresistível. Mas este tipo de golpe em específico chama ainda mais atenção de dois perfis de pessoas:





Endividados: a situação de endividamento traz muita ansiedade de modo que as pessoas ficam mais tendenciosas a acreditar que exista uma solução simples, fácil e acessível. Além disso, pequenos valores podem representar a salvação para esse perfil que acaba se iludindo facilmente.





Avarentos: pessoas muito apegadas ao dinheiro que estão sempre negando pequenas compras a si mesmas podem rapidamente perder o autocontrole diante de uma oportunidade de ganho rápido e fácil.





Emoções são sempre o motor dos golpes financeiros. Por isso, veja algumas dicas que podem te ajudar a checar uma eventual "grande oportunidade".





Pesquise na internet sobre uma oferta muito vantajosa. Essa comentada aqui, por exemplo, você encontra no Reclame Aqui;





Busque informações sobre a empresa ofertante e fuja se ela não tiver CNPJ;





Converse com pessoas nas quais você confia para pedir uma opinião. Mas cuidado, porque seu conhecido também pode estar sendo enganado;





Não caia no gatilho do imediatismo só por medo de perder uma oportunidade. Dinheiro fácil e seguro não existe. Parceiros de verdade te ajudam a crescer devagar e sempre, fazendo o seu esforço render mais.





