Flávio Dino aciona PF contra o jornalista Alexandre Garcia

Diante das alegações, Dino reforçou a postura do governo: “Reitero que fake news é crime, não é ‘piada’ ou instrumento legítimo de luta política. Esse crime é ainda mais grave quando se refere a uma crise humanitária, pois pode gerar pânico e aumentar o sofrimento das famílias. A Polícia Federal já tem conhecimento dos fatos e adotará as providências previstas em lei”.





As tragédias decorrentes das chuvas já resultaram em graves consequências no estado: de acordo com um balanço do governo do Rio Grande do Sul, 46 pessoas morreram, outras 46 estão desaparecidas e há mais de 4,7 mil desabrigados e 20,4 mil desalojados.





(Hora Brasília)