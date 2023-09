Kris Café abre espaço físico em Santa Quitéria com o melhor da alta culinária

Os amantes da mais alta culinária de Santa Quitéria agora passam a contar com um novo espaço para degustar variadas delícias. Kris Café iniciou as atividades, no último sábado (09/09), do seu trailler, instalado no pátio do Aníbal Construções (Avenida Prefeita Maria Arlinda), na saída para Catunda.



Atuando no mercado desde 2019, Krishana Maria, com o apoio do esposo Araújo Café e o auxílio do jovem Erlon Moreira, resolveu trazer um pouco do seu cardápio fino, já presente em eventos e buffets, para agregar ao corredor gastronômico que tem se consolidado naquela área.

Funcionando de quinta a domingo, a partir das 17h, o trailler Kris Café contará com cappucinos, bebidas, frappés, salgados, tapiocas, doces, brunchs, dentre outros, oferecendo assim mais uma opção qualificada de cafeteria para quem busca bom gosto e prazer em comer.

