Criminosos fazem “dancinha” após assassinar sargento da PM; veja vídeo

Uma cena chocante de brutalidade ocorreu na tarde da última sexta-feira, dia 8 de setembro, em São Vicente, no litoral Sul de São Paulo, quando criminosos armados mataram a tiros o sargento da Polícia Militar de São Paulo (PMSP) aposentado Gerson Antunes Lima, de 55 anos, e ainda fizeram uma espécie de “dancinha” enquanto ele agonizava no chão.





O crime, que foi registrado por câmeras de segurança próximas à residência da vítima, revela a ação criminosa de quatro indivíduos em duas motocicletas. Nas imagens, um homem que estava na garupa de uma das motos efetuou diversos disparos contra o sargento, atingindo-o pelas costas, sem dar qualquer chance de defesa à vítima.





Após o ataque covarde, um dos criminosos desceu da motocicleta e começou a fazer pulinhos ao lado do sargento Gerson, que se contorcia no chão, demonstrando total desrespeito à vida humana. Em seguida, os agressores fugiram do local em alta velocidade.





O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, em entrevista coletiva, classificou o ato como um ataque covarde e prometeu empenho total das forças de segurança na identificação e prisão dos criminosos responsáveis pelo assassinato. Além disso, o governador do estado, em suas redes sociais, manifestou solidariedade à família da vítima e reforçou o compromisso do governo em combater o crime.