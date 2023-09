Calouros do curso de Medicina Veterinária do Uninta têm experiência em aula de campo na Fazenda Thanks

Os calouros do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário INTA – UNINTA, realizaram uma visita técnica na sexta-feira (08), na Fazenda Thanks em Umirim, como aula de campo, com objetivo de proporcionar uma prática das várias técnicas utilizadas na criação e reprodução de rebanho leiteiro. Na ocasião, os alunos foram recebidos pelo gerente geral da fazenda, Henry Rangel, que os acompanhou durante toda a visita, quando tiveram a oportunidade de conhecer os setores produtivos da fazenda e tirar dúvidas sobre os trabalhos de um setor produtivo.





O Professor e coordenador do curso de Medicina Veterinária do Uninta, Carlos Henrique, acompanhou os futuros profissionais da área e também responsável pela turma, ressaltou a importância dessa vivência bem no inicio de uma carreira acadêmica e destaca: "A visita à fazenda Thanks com os alunos do primeiro semestre do curso de Medicina Veterinária foi um momento de muito aprendizado. Os alunos conseguiram acompanhar um pouco da rotina da fazenda e conhecer o dia a dia dos profissionais de uma grande propriedade produtora de leite. Essa integração dos estudantes à vivência da profissão é fundamental para a formação dos acadêmicos e aplicação dos conhecimentos obtidos em sala de aula". Destacando.





A Fazenda Thanks, fica localizada no município de Umirim, é de propriedade do Centro Universitário INTA – UNINTA, e recebe alunos do curso de Medicina Veterinária para estágios curriculares e extracurriculares. Das várias atividades que contemplam a criação de bovinos, a fazenda realiza transferência de embriões e fertilização in vitro, além de ser um centro de produção leiteira com a utilização do sistema compost barn. Esse sistema consiste num modelo de produção sustentável por apresentar reaproveitamento de dejetos produzidos pelos animais, além de propiciar um ambiente confortável para o rebanho garantindo uma melhor produção leiteira.









A área da produção animal é um dos fortes campos de trabalho do veterinário e o Ceará é um estado com destaque no nordeste do país, fortalecendo assim a profissão na região. Além dos espaços de campo, os acadêmicos também visitaram as instalações das salas de aula e laboratórios do curso de Medicina Veterinária que será ofertado em regime de internato na Fazenda.









SOBRE O CURSO:





O Curso de Medicina Veterinária da Faculdade UNINTA – Fortaleza habilita o profissional para assumir funções e obrigações no exercício da profissão no âmbito de suas atividades com espírito científico e investigativo, criatividade e empreendedorismo na solução dos problemas. Esse conhecimento é desenvolvido através de aulas teóricas e práticas, estágios, participações em projetos de pesquisa e Extensão e acompanhamento de serviços de rotina na Instituição no acompanhamento da saúde dos animais de companhia (cães e gatos); de produção (aves, bovinos, equinos, caprinos, ovinos, suínos) e selvagens (de cativeiro ou de vida livre); no controle de qualidade da produção dos produtos e subprodutos de origem animal (carne, leite, ovos e pescados).