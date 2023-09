Laudo indica que Binho Bezerra e esposa morreram intoxicados por monóxido de carbono

Laudo necroscópico realizado nos corpos do empresário Binho Bezerra e de sua esposa, Luciana Bezerra, apontou que o casal apresentava intoxicação por monóxido de carbono. A informação foi repassada pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).





De acordo com a Polícia Civil, a intoxicação foi resultante da queima do gás usado no aquecimento das instalações hidráulicas do imóvel. A investigação ainda apura como ocorreu o vazamento na tubulação. Os corpos do bilionário e de sua mulher foram velados na tarde deste domingo, 10, em São Paulo.





Segundo a Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Santos, a confirmação da causa não esgota as investigações. Os laudos que ainda não saíram vão elucidar se o sistema de gás encanado estava instalado corretamente. A perícia deve esclarecer como ocorreu o rompimento de uma tubulação do exaustor, responsável pela eliminação do monóxido, nas dependências usadas pelo casal.





Segundo a polícia, o quarto do casal fica no andar térreo da casa, próximo da sala com as caldeiras do sistema de água quente. Em virtude da fissura na mangueira do exaustor, os gases da queima chegaram ao quarto do casal.





Os peritos do Instituto de Criminalística também fizeram uma varredura no imóvel e coletaram impressões digitais. Conforme a polícia, a investigação é “de ofício” — quando não há causa definida do óbito, registrado como morte suspeita nesse caso.





Fonte: Revista Oeste