Safadão diz estar esgotado após crises de ansiedade: "Tinha medo de morrer"

Wesley Safadão, 35, em entrevista ao Fantástico (TV Globo): O músico disse estar "esgotado mentalmente". "Ainda é dificil falar, mas eu tô esgotado. Esgotado mentalmente. Eu não soube a hora certa de dosar, de diminuir o ritmo. É como se eu não conseguisse dizer 'não'. São tantos anos nessa pegada."





Ele disse que foi diagnosticado com transtorno de ansiedade e contou como foi a última crise. "No dia 5 de agosto, eu estava a caminho de um show em Minas e eu comecei a passar mal no carro, começou a faltar ar. Eu queria respirar e não conseguia. 'Quero ir para o hospital, acho que estou morrendo'. Eu não queria acreditar que tava com crise de ansiedade. Eu era uma bomba-relógio, que estava se estressando facilmente por coisas poucas."





O músico está sendo acompanhado por psiquiatras e tomando medicamentos. "Ele disse: 'Vamos partir do princípio de que você precisa aceitar que não é o fim do mundo. Você vai melhorar."





Ele disse que tem sintomas desde 2017. "É um medo de passar mal. Eu tinha medo de perder o controle em cima do palco. Para o medo de morrer, eu tô tomando medicamento. O psiquiatra passou e tenho conseguido controlar."





Safadão pretende voltar aos palcos até o fim do mês. "Eu não vou parar de cantar. Eu amo cantar e eu quero voltar a ter essa alegria. É só equilibrar. Equilibrou, eu acredito que vai dar tudo certo."





Fonte: Uol